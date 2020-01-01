Electrolux EHF 96547 SW

Описание товара

Интуитивный контроль – просто коснитесь или проведите пальцем

Элементы управления DirectAccess этой варочной панели обеспечивают легкий доступ к выбору параметров приготовления – просто прикоснитесь пальцем и сдвиньте его к нужной отметке.

Конфорка с возможностью расширения зоны нагрева

Не имеет значения, готовите ли вы плов, утку или рыбные блюда, для всех этих задач обязательно понадобится расширенная зона нагрева. Варочная панель Electrolux идеально подходит для работы с нестандартной посудой.





Сенсорная панель управления с индикацией настроек

Элементы управления этой варочной панели разработаны так, чтобы вы всегда могли выбрать нужный режим работы в одно касание.





Прервите приготовление и возобновите его снова одним касанием

Бывает, что нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция Stop+Go позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки и возобновить работу с теми же настройками.