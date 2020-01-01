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Electrolux EHF 96547 SW

Код товара: 56206
Electrolux EHF 96547 SW
Код товара: 56206
Код товара: 56206
Код товара: 56206
Код товара: 56206
Код товара: 56206
Код товара: 56206
Код товара: 56206
Код товара: 56206
24 300 руб.
Доставка МКАД +5км 590 руб.
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Электрическая поверхность независимая
Стеклокерамическая поверхность
Керамические конфорки
Переключатели сенсорные
Количество конфорок: 4
Габариты: 59х52 см

Индикатор остаточного тепла
Функция Stop&Go
Функция EcoTimer™
Защита от детей
Инструкция
Инструкция
Electrolux EHF 96547 SW 407.97 КБ
Описание товара


Интуитивный контроль – просто коснитесь или проведите пальцем

Элементы управления DirectAccess этой варочной панели обеспечивают легкий доступ к выбору параметров приготовления – просто прикоснитесь пальцем и сдвиньте его к нужной отметке.

Конфорка с возможностью расширения зоны нагрева

Не имеет значения, готовите ли вы плов, утку или рыбные блюда, для всех этих задач обязательно понадобится расширенная зона нагрева. Варочная панель Electrolux идеально подходит для работы с нестандартной посудой.


Сенсорная панель управления с индикацией настроек

Элементы управления этой варочной панели разработаны так, чтобы вы всегда могли выбрать нужный режим работы в одно касание.


Прервите приготовление и возобновите его снова одним касанием

Бывает, что нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция Stop+Go позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки и возобновить работу с теми же настройками.




Характеристики:
Общее
Бренд Electrolux
Модель EHF 96547 SW
Варочная панель электрическая
Расположение встраиваемая независимая
Дизайн Домино нет
Материал поверхности стеклокерамика
Количество конфорок 4
Ширина встраивания, см 60
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт 7100
Управление
Расположение панели управления спереди
Переключатели сенсорные
Таймер конфорок есть
Тип таймера конфорок с отключением
Конфорки
Конфорка трехконтурная 1
Конфорка овальная есть
Программы и функции
Индикатор остаточного тепла есть
Кратковременная пауза есть
Распознавание наличия посуды нет
Автоматика закипания нет
Блокировка поверхности есть
Безопасность
Защитное отключение есть
Дизайн и комплектация
Наличие рамки нет
Наличие профиля по бокам нет
Габариты и вес
Размеры поверхности (ШхГ), см 59х52
Размеры ниши (ШхГ), см 56х49
Производитель Германия
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